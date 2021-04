James Charles reageert op geruchten over pedofilie: “Onze gesprekken hadden nooit mogen plaatsvinden”

James Charles stond vroeger vooral bekend om zijn make up-video’s, maar vandaag is zijn naam synoniem voor ongewenste intimiteiten op het internet. De 16-jarige Isayah deelde eind februari een onthullend filmpje op TikTok, waarin hij zichzelf onthult als slachtoffer van James Charles. “Hij stuurde me naaktfoto’s en vroeg me om hetzelfde te doen”, legt Isayah uit. “Ik voelde me erg ongemakkelijk, dus ik vertelde hem hoe oud ik was. ‘Ik ben zestien, he’, stuurde ik. Hij was al een volwassen man, dus ik dacht dat hij daarna wel zou stoppen. Niets was minder waar.” Isayah toont de bewuste foto’s ook in zijn video. “Hij bleef me maar smeken om foto’s van mijn eigen lijf te sturen. Op den duur vroeg hij me zelfs om een videogesprek te beginnen. Ik weigerde en vroeg hem waarom. Daarop stuurde hij me een foto waarop ik kon zien dat hij - alweer - naakt was. Op dat moment heb ik hem geblokkeerd.”