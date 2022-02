Jamal Edwards (31), man die carrière lanceerde van Ed Sheeran en Jessie J, plots overleden

Volgens zijn manager stierf de muziekondernemer op zondagochtend. Edwards was niet alleen een bekende naam in de muziekwereld, hij kreeg ook een MBE (Member of the British Empire, een erkenning toegekend aan iemand die een buitengewone prestatie of dienst aan de gemeenschap leverde, red.) toegekend doorPrins Charles tijdens een ceremonie in Buckingham Palace in maart 2015. Hij was de zoon van ‘Loose Women’- panellid Brenda Edwards.

Volledig scherm Jamal Edwards met de MBE © AP

Op sociale media hebben al veel mensen hun medeleven betuigd. Zo schreef acteur, schrijver en regisseur Adam Deacon dat zijn hart gebroken was nadat hij het nieuws te horen kreeg. “Vandaag was ik op de set toen ik het tragische nieuws vernam dat mijn goede vriend Jamal Edwards was overleden en ik ben er eerlijk gezegd kapot van”, schrijft hij neer. “Jamal was een van de aardigste, meest nuchtere en nederige mannen die ik in deze industrie heb ontmoet. Hij luisterde altijd wat ik te zeggen had, zelfs als niemand anders dat wilde. Hij was een inspiratie en wat hij bereikt heeft in het leven is echt opmerkelijk. Ik denk aan zijn vrienden en familie in deze verwoestende tijd.”

Ook Prins Charles en Camilla betuigden op Twitter hun steun via hun ClarenceHuouse-account. “Zijn werk in de muziek maar ook al ambassadeur voor de nieuwe generatie, waaronder zijn werk voor de Prince’s Trust, was een inspiratie voor velen.”

Edwards was zelf nog maar een tiener toen hij besloot om de jeugdzender SB.TV te starten. Daar verschenen eerst clips die hij maakte van zijn vrienden die optraden in zijn huis in Acton, West-Londen. “Op school vroeg iedereen zich af hoe ze hun video’s op MTV zouden kunnen krijgen”, vertelde Edwards in een interview in 2014. “YouTube was net een jaar oud. Ik had zoiets van ‘ik heb een camera voor Kerstmis gekregen, ik ga beginnen met mensen te filmen en het uploaden op mijn eigen kanaal’. Iedereen keek me daarna verbaasd aan maar ik denk dat ik vroeg genoeg was om te geloven dat ik een verandering teweeg kon brengen.”

In 2014 had hij, naar schatting, een fortuin van ongeveer 9 miljoen euro vergaard en werkte hij samen met mensen als Jessie J, Emeli Sande en Ed Sheeran. Zijn laatste post die hij zelf op zijn Instagram plaatste was een eerbetoon aan zijn vriend Ed Sheeran, die toen jarig was. “Gelukkige verjaardag, Ed. Gezegend om je in mijn leven te hebben, broer. Je weet dat je al een lange tijd maatjes bent als je de tel bent kwijtgeraakt”, schreef hij bij een foto van hen twee.

