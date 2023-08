Jaimie Vaes poseert naakt voor ‘Playboy’, als eerste bekende Nederlander in tien jaar : ‘Een mijlpaal’

Celebrities Leeftijds­ver­schil van 43 jaar en voormalige balletdan­se­res: dit is Melanie Hamrick, de verloofde van Mick Jagger (80)

Hij is net tachtig geworden, maar Mick Jagger heeft zich zonet verloofd met zijn 43 jaar jongere vriendin Melanie Hamrick (36). Samen hebben ze een zoontje Deveraux (6). “Een luxepoes die teert op Micks fortuin”, klinkt het bij kwatongen. Maar dat is de voormalige balletdanseres dus niét, weet ‘Story’. Ze heeft nu zelfs haar eerste fictieboek uit, waarin ze vertelt dat in de coulissen van de balletwereld evenveel seks, drugs en rock-’n-roll is als bij The Rolling Stones.