Jada Pinkett Smith geeft update over strijd tegen alopecia: “Mijn haar probeert terug te komen”

De actrice vertelde in 2018 voor het eerst over haar strijd tegen de ziekte. “Het was angstaanjagend in het begin. Ik stond in de douche en had plots handenvol haar in mijn handen. Ik trilde van angst", verklaarde ze toen. In de zomer van 2021 verscheen Jada voor het eerst met een kortgeschoren hoofd op de rode loper. Ze deelde een openhartige video, waarin ze een lijntje toonde op haar hoofd waar het haar plots verdwenen was: “Jullie weten dat ik al een tijdje worstel met alopecia. Kijk nu naar dit lijntje hier. Het was er op een dag plots. En het gaat wat moeilijker worden om te verbergen, dus daarom wilde ik het met jullie delen. Zodat jullie er geen vragen over zouden stellen.”