Jacksons rouwen nog steeds om broer Michael: “Hij is een legende”

“Als ik naar de supermarkt ga en mensen herkennen mij zeggen ze: ‘Het spijt me van je broer’. Voor mij is dat verdriet het moeilijkste om mee om te gaan”, aldus Tito. Hij denkt dat Michael altijd zal voortleven dankzij zijn muziek. “Hij is een legende. Mensen zullen hem niet vergeten.”

The Jacksons bestaan nog altijd en is tegenwoordig met Jackie (69), Tito (67), Jermaine (66) en Marlon (64) een kwartet. Soms treedt de groep op als trio als Jermaine, die in Bahrein woont, er niet bij kan zijn. “Veel mensen denken dat we uit elkaar gingen toen Michael nog leefde, maar dat is nooit gebeurd. Wij gaan nog heel lang door”, aldus Jackie. Dat er al meer dan dertig jaar geen nieuwe hitsingle is uitgekomen, maakt niet uit. “We komen terug”, belooft Tito.