“‘Jackass’-ster Bam Margera gedwongen opgenomen in psychiatrische inrichting”

Een paar dagen geleden kwam Margera al in het nieuws omdat hij dreigde crack te gaan roken totdat hij er dood aan zou gaan als hij nog langer zijn zoontje niet mocht zien van zijn ex Nicole Boyd. Zondag plaatste zijn broer Jess een tweet met een oproep om de politie te bellen als iemand Bam zag, omdat er volgens hem “niet veel tijd” meer over zou zijn.

Alcohol en drugs

Het is niet voor het eerst dat Margera in opspraak is geraakt. Hij heeft een enorme rij aan bedreigingen, drugsgebruik, afkickklinieken, straatverboden en snelheidsovertredingen achter zijn naam staan sinds hij bij het MTV-programma ‘Jackass’ belandde. Om moed te verzamelen voor alle stunts die hij moest doen, greep Margera naar alcohol en drugs, en dat liep al snel uit de hand. “Het was mijn taak om domme dingen te doen. Dus hoe meer shots ik nam, hoe moediger ik werd. Door te drinken kreeg ik beter betaald’’, vertelde hij er in 2017 over.