J.K. Rowling reageert scherp op uitspraken van Poetin en doneert tot 1,2 miljoen euro aan Oekraïne

CelebritiesSchrijfster J.K. Rowling (56) vindt dat de Russische president Poetin niet mag klagen over de “westerse cancelcultuur”. Dat stelde de schrijfster van de ‘Harry Potter’-boekenserie in scherpe reactie op een toespraak die Poetin vrijdag op televisie hield, waarin hij de behandeling van Russische culturele figuren vergeleek met die van Rowling .

“Kritiek op de westerse cancelcultuur is misschien niet het meest gepast als het komt van mensen die momenteel burgers afslachten of die hun critici gevangenzetten en vergiftigen”, schreef de auteur op Twitter bij een artikel over de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Rowling sloot haar bericht af met de hashtag #IStandWithUkraine. Ook beloofde ze “tot 1 miljoen pond (ruim 1,2 miljoen euro)” te doneren aan een liefdadigheidsinstelling die ze mede heeft opgericht om kinderen in Oekraïne te helpen.

De Russische president zei vrijdag in een toespraak op televisie dat het Westen probeert om de hele Russische cultuur in de ban te doen. Er zijn de afgelopen weken in het Westen evenementen geannuleerd waarbij Russische culturele figuren betrokken waren die hun steun aan de oorlog hadden uitgesproken.

“Er is een campagne aan de gang tegen Russische componisten, waaronder Tsjaikovski, Sjostakovitsj en Rachmaninov”, zei de president. “Het Westen probeert een duizend jaar-oude cultuur te cancelen. Dit is ook gebeurd met J.K Rowling, omdat ze het niet eens was met de eisen in verband met genderrechten”. Ook vergeleek Poetin “cancel culture” met de boekverbrandingen door de nazi’s in de jaren 30 van de vorige eeuw.

Rowling kwam zelf in het verleden in opspraak door een aantal uitspraken over transgender personen. Eind 2019 kwam ze onder vuur te liggen toen ze op social media een artikel bekritiseerde waarin de omschrijving ‘mensen die menstrueren’ voorkwam. Ze grapte dat daar toch een woord voor was, doelend op vrouwen. Critici namen dat haar kwalijk omdat ook transgender mannen kunnen menstrueren. Verscheidene ‘Harry Potter’-castleden, onder wie Radcliffe en Watson, distantieerden zich toen van haar uitspraken.

