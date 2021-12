J.K. Rowling opnieuw onder vuur door tweet over genderidentiteit

CelebritiesDe Britse auteur J.K. Rowling (56) ligt opnieuw onder vuur door opmerkingen over transgenders. Ook vorig jaar kwam ze daardoor al eens in het oog van de storm terecht.

De nieuwe tweet van J.K. Rowling is een reactie op een artikel van ‘The Times’. Daarin ging het over hoe de politie van Schotland bij verdachten van verkrachting nu naar hun genderidentiteit vraagt en niet langer uitgaat van het geslacht bij de geboorte. Daardoor zal een verdachte dus kunnen aangeven wat zijn, haar of hun genderidentiteit is en zal de politie daar rekening mee houden. Of ze ook legaal van geslacht veranderd zijn, speelt daarbij geen rol.

Rowling reageerde op het artikel met een quote uit ‘1984' van George Orwell: “Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is sterkte. Het individu met een penis dat je verkracht heeft, is een vrouw.” Daarmee lijkt ze te bedoelen dat de nieuwe wet de deur openzet voor alle (cis)mannen die zich willen voordoen als vrouw zodat ze naar een vrouwengevangenis zouden kunnen gaan. Dat deed ze ook al in het verleden toen ze stelde dat transvrouwen beweren dat ze vrouw zijn, zodat ze toegang kunnen krijgen tot vrouwentoiletten om daar cisvrouwen lastig te vallen.

Het is niet de eerste keer dat Rowling onder vuur komt te liggen door haar tweets. In 2020 tweette ze namelijk dat “mensen die menstrueren vrouwen zijn”. Al snel kreeg de auteur commentaar over dat ze met die uitspraak transvrouwen uitsloot, en tegelijkertijd ook transmannen onjuist als vrouwen bestempelde.

Na de eerste tweet stuurde de Harry Potter-auteur nog enkele tweets om haar standpunt te verdedigen. Daaruit bleek dat ze transvrouwen en transmannen niet erkent als respectievelijk vrouwen en mannen. Volgens haar wordt je gender volledig bepaald door je geslacht bij je geboorte. Volgens haar zullen trans mannen dus altijd vrouwen zijn en transvrouwen zullen altijd mannen blijven.

