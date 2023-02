J.K. Rowling: “Mijn uitspraken over transgenders zijn erg verkeerd begrepen”

“Het was nooit mijn bedoeling om iemand van streek te maken”, zegt Rowling. “Maar, ik voelde me niet ongemakkelijk toen ik van mijn voetstuk stapte. Mensen zeiden ‘je hebt je nalatenschap verpest, je had voor altijd geliefd kunnen zijn, maar je koos ervoor om dit te zeggen’. Ik denk dan: je had mijn standpunt niet meer verkeerd kunnen begrijpen dan dat.”

Rowling zorgde op sociale media meermaals voor ophef. Zo bekritiseerde ze onder meer een artikel waarin de omschrijving ‘mensen die menstrueren’ voorkwam. Ze grapte dat daar toch een woord voor was, doelend op vrouwen. Critici namen haar dat kwalijk, omdat ook transgender mannen kunnen menstrueren. “Als geslacht niet echt is, bestaat er geen aantrekking tussen hetzelfde geslacht. Als geslacht niet echt is, is de geleefde realiteit van vele vrouwen over de hele wereld niet echt”, schreef ze in 2020 in een tweet, waarmee ze onder andere doelde op seksisme. “Als we zeggen dat geslacht niet echt is, bestaat seksisme zogenaamd niet meer”, verduidelijkte ze later. “Als we doen alsof geslacht niet bestaat, verliezen vele personen de mogelijkheid om hun leven betekenisvol te bespreken. Ik heb veel respect voor transpersonen, maar het is geen haat om de waarheid te zeggen.”