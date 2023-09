Italiaanse politie mengt zich in ‘blote billen’-stunt van Kanye West: “Gebrek aan respect voor Venetië”

Kanye West en Bianca Censori genoten op een wel erg opmerkelijke manier van een boottochtje in Venetië vorige week. Kanye had zijn broek laten zakken, terwijl Bianca voor hem geknield zat. Het intieme moment ging al snel viraal op sociale media . Het koppel werd naar verluidt verbannen door de Venetiaanse bootmaatschappij.

Nu onderzoekt de Italiaanse politie hun stunt ook, onthult ‘Daily Mail’. “Er zijn normen voor openbaar fatsoen die zowel door toeristen als de lokale bevolking moeten worden nageleefd en elke overtreding wordt zwaar bestraft”, aldus een bron bij de politie in Venetië. “De beelden van West met zijn broek naar beneden terwijl hij in een (water-, red.) taxi met zijn partner de lagune overstak, werden over de hele wereld gezien. Je kon duidelijk zien dat zijn broek half naar beneden zat en we hebben klachten ontvangen van mensen die er getuige van waren. Nu hebben we de bestuurder van de boot geïdentificeerd en gaan we hem ook vragen wat hij heeft gezien.”