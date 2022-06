Is Zac Efron stiekem getrouwd? Fans spotten mysterieuze ring

celebritiesHet is al even geleden, maar Zac Efron (34) liet weer van zich horen. Op Instagram plaatst hij een video waarin hij zijn nieuw project promoot. Maar de fans lijken vooral geïnteresseerd in zijn ringvinger. Want als ze daar een ring rond zien schitteren, gaan alle alarmbellen af. Is één van de meest gegeerde acteurs officieel van ‘t straat?

Op Zacs video is te zien hoe hij een praatje maakt met een beer. “Oh, hey daar beer. 6.14.22, enkele gokjes?”, schrijft de acteur bij de video. Hiermee geeft hij nog niet superveel weg over zijn project, maar velen vermoeden dat hij op 14 juni uitkomt met een vervolg van de Netflixserie ‘Down to Earth with Zac Efron’. Daarin reist hij de wereld rond op zoek naar gezonde en duurzame levensstijlen. Tof, maar de acteur zijn volgers zitten met de brandende vraag: “Betekent die ring dat Zac getrouwd is?”

De focus ligt dus meer op Efrons nieuwste juweel dan op zijn nieuwste project. De vraag of hij stiekem in het huwelijksbootje is gestapt, rijst meteen. “Is Zac getrouwd?”, “Oké, maar de echte beer hier is de trouwring” en “Vertel ons liever meer over die ring rond je vinger”, klinkt het in de reacties. Maar toch verdelen de fans zich in twee kampen, want een ander deel gelooft dat het een beloftering is. Die wordt gegeven voor een verloving als een teken van toewijding, liefde en verbondenheid.

Relatiestatus onbekend

Maar of Zac een beloftering/trouwring met iemand uitwisselde, is niet zeker. Over zijn liefdesleven is de laatste tijd weinig bekend. De laatste publieke update over Efrons liefdesleven is de breuk met Vanessa Valladares, een Australisch model. De twee gingen in april 2021 uit elkaar. Voorlopig is de ‘High School Musical’-acteur dus officieel nog vrijgezel.

