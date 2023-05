Is Taylor Swift aan het daten met The 1975-frontman Matty Healy?

CELEBRITIES Ed Sheeran verdedigt zich al zingend en met gitaar in plagiaat­zaak ‘Thinking Out Loud’

Een liveoptreden en een gedetailleerde weerspiegeling van zijn carrière als singer-songwriter. Zo verdedigde Ed Sheeran (32) zich afgelopen donderdag in de rechtbank. In New York loopt tegen de Britse zanger een plagiaatzaak omdat zijn hit ‘Thinking Out Loud’ (2014) te veel zou lijken op ‘Let’s Get It On’ (1973) van Marvin Gaye.