Is relatie tussen Ben Affleck en Ana De Armas voorbij? “Ze gingen in alle vriendschap uit elkaar”

CelebritiesVolgens heel wat Amerikaanse media is de relatie tussen Ben Affleck (48) en de Cubaanse actrice Ana De Armas (32) voorbij. De twee waren een jaar samen. “Dit was een gezamenlijke beslissing”, vertelt een bron aan People.

Volgens diezelfde bron had Ana het lastig met het leven in Los Angeles. “Maar Ben wou niet verhuizen, omdat z’n kinderen in de stad wonen. Ze hadden onder meer hierdoor een erg ingewikkelde relatie. De twee beseften dat het beter was om uit elkaar te gaan en deden dat in alle vriendschap.”

“Ben en Ana zitten op dit moment op een verschillend punt in hun leven”, verklaart een andere bron de breuk. “Het vaderschap is voor hem bijvoorbeeld erg belangrijk. Er is een enorm wederzijds respect en ze houden ook zielsveel van elkaar, maar dat was niet voldoende om de relatie in stand te houden.”

Verloofd?

De geruchten over een breuk komen totaal onverwacht, want in november vorig jaar werd nog gezegd dat de twee zich zouden verloven. Ana droeg toen op een romantisch kiekje namelijk een grote diamanten ring aan haar linkerringvinger. Fans hoopten toen dat het om een verlovingsring ging.

Ben en Ana leerden elkaar in november 2019 kennen op de set van de film ‘Deep Water’. Beiden waren eerder al getrouwd. De ‘Gone Girl’-acteur deelde tien jaar lief en leed met actrice Jennifer Garner (48), maar de twee gingen in 2015 uit elkaar. Ze hebben drie kinderen samen: Violet (14), Seraphina (11) en Samuel (8). Ana trouwde in 2011 met acteur en model Marc Clotet (40), maar in 2013 scheidden ze.

