Is Kris Jenner verloofd? Ring van 1,1 miljoen euro rond haar vinger doet geruchten oplaaien

CelebritiesDe geruchtenmolen rond de familie Kardashian draait weer op volle toeren. Dit keer is madre familias Kris Jenner (67) het onderwerp van speculatie. De momager pronkte op Instagram met een gigantische diamanten ring rond haar vinger. Is Kris na negen jaar relatie verloofd met Corey Gamble (42)?

Volledig scherm kris Jenner en Corey Gamble. © Photo News

Fans hadden het meteen gespot: de ring van Kris - met een geschatte waarde van 1,1 miljoen euro - lijkt verdacht veel op een verlovingsring. Sieradenexpert Kyron Keough is dezelfde mening toebedeeld. “Met het hart in het midden en de baguette geslepen diamanten aan weerszijden is de ring het toonbeeld van romantiek”, vertelt Kyron aan ‘Page Six’. “Hartvormige geslepen diamanten zijn een van de meest gewilde diamantvormen en worden steeds populairder als verlovingsring.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kris Jenner toonde trots deze joekel van een ring op haar Instagram Stories: is ze verloofd? © Instagram @krisjenner

Geruchten dat het celebkoppel getrouwd zou zijn, staken vorig jaar al eens de kop op. De realityster verscheen toen in een witte jurk tijdens een vakantie in Italië, maar het bleek gewoon om een flamboyante vestimentaire keuze te gaan.

(Lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kris en Corey zijn ondertussen negen jaar samen. De twee liepen elkaar in 2014 tegen het lijf op het verjaardagsfeest van modeontwerper Riccardo Tisci op Ibiza. Corey werd warm onthaald door de Kardashian-kroost, maar doorheen de jaren zat er wel al eens een haar in de boter tussen hem en de familie. Toch bleef de relatie met Kris altijd stabiel. “Corey is geweldig. Hij is zo gemakkelijk en tegelijkertijd zo slim en intelligent”, zei Kris in 2018 tegen ‘Us Weekly’. “Hij is mij altijd een stap voor, en hij houdt van de kinderen en kleinkinderen en zij van hem. Het is een geweldige kerel.”

Het zou dan ook logisch zijn als Kris in het huwelijksbootje zou stappen met hem. Misschien houden haar twee gestrande huwelijken wel tegen. Zo uitte ze haar twijfels of ze ooit nog zou willen trouwen. “Ik heb het twee keer gedaan en dat pakte niet zo goed uit. Dus ik weet het niet. Maar je weet maar nooit”, vertelde ze in 2017 in de talkshow van Ellen DeGeneres. “Ik heb momenteel een hele goede relatie. Ik ben gelukkig en ik wil dat niet verpesten.”

(Lees verder onder de foto)

Volgens een insider zou er niets aan zijn van de verlovingsgeruchten. “Ze hoeft niet met hem te trouwen, want ze heeft op dit moment precies wat ze met hem wil. Kris wil niets op papier zetten. Ze weet dat, als hun relatie eindigt, het een pijnlijke nasleep kan krijgen als ze getrouwd zijn.”

Eerder was Kris getrouwd met Robert Kardashian, de vader van haar kinderen Kourtney (43), Kim (42), Khloé (38) en Rob (35). Met Caitlyn Jenner, die voor haar transitie door het leven ging als Bruce Jenner, kreeg ze dochters Kendall (27) en Kylie (25).

KIJK. De Kardashians verkleden zich als mama Kris Jenner.

LEES OOK