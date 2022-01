Is Kendall Jenner stiekem getrouwd? “Hij draagt een trouwring”

“Mijn weekend”, schrijft Kendall onder de reeks Instagramfoto’s die zondagavond verschenen. In de fotoreeks deelt het topmodel haar nieuwjaarsweekend met Devin Brooker, die een Amerikaans professioneel basketballer is. Met een nieuwjaarskroontje op haar hoofd en een fles van haar eigen tequila in de hand opent ze de reeks. Verder toont Jenner haar 209 miljoen Instagram-volgers hoe ze geniet van een glaasje wijn aan de open haard en een wandeling maakt in bergachtig landschap.

Maar het is vooral de innige foto met Devin Brooker die voor commotie zorgt. “Nog iemand die de ring aan zijn hand ziet?”, luidt één van de comments. Op de selfie is duidelijk te zien hoe de 25-jarige NBA-speler een gouden ring draagt aan zijn linkerhand, terwijl hij Kendall vastneemt met de andere. “Ik hoopte al dat ik niet de enige was die het was opgevallen”, luidt een andere comment. “Hij draagt een trouwring!”, gaan de commentaren verder. Of het koppel echt in het huwelijksbootje is gestapt, blijft wel onduidelijk. De Kardashian-telg is altijd erg gesloten geweest over haar relatie.