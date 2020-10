Is hij een ‘wife beater’ of niet? Rechter doet maandag eindelijk uitspraak in zaak Johnny Depp

Celebrities Rechtszaak Johnny Depp loopt op zijn eind, onze redactrice maakt de balans op: "Alleen Vanessa Paradis wint hierbij"

27 juli In de cinema spelen amper films, maar geen nood: met een grote zak popcorn kan al weken de soap worden gevolgd tussen Amber Heard (34) en Johnny Depp (57). Echtelijke miserie die zich afspeelde in chique villa's en private vliegtuigen, ligt nu tot in detail op straat. Zou het deze twee mensen deugd doen? En hebben u en ik hier iets aan? Onze reporter Nadine Van Der Linden maakt de balans. "Alleen Vanessa Paradis (47), de ex van Johnny Depp, wint hierbij."