Is het Bruce Springsteen of Woody Allen? Foto van ‘The Boss’ gaat viraal op sociale media

De foto in kwestie werd genomen in ons land. De vrouw links in beeld is Hilde Vautmans, een politica van Open Vld. Zij liep ‘The Boss’ afgelopen weekend tegen het lijf op een jumpingevent in Meise. De Amerikaanse zanger was er om zijn dochter Jessica, die zelf deelnam aan het event, te steunen. Springsteen zag er alvast niet uit als een rocklegende. Volgens fans lijkt de zanger op de foto eerder op Woody Allen, zeker omdat hij een bril met zwart montuur draagt. Anderen zijn er dan weer van overtuigd dat de zanger hier op Martin Scorsese lijkt.