Is gitariste Sophie Lloyd de reden van de relatieproblemen tussen Machine Gun Kelly en Megan Fox?

“Machine Gun Kelly is waarschijnlijk met Sophie vreemdgegaan”, klinkt het massaal op sociale media. Veel fans zijn ervan overtuigd dat de gitariste van de zanger iets te maken heeft met de problemen van het beruchte koppel. Maar wanneer iemand hen er publiekelijk van beschuldigde, bevestigde noch ontkende Fox het gerucht. “Misschien kreeg ik iets met Sophie”, aldus Fox.

In mei 2022 kondigde Machine Gun Kelly aan dat hij “een nieuwe vriendin” aan zijn band zou toevoegen. Vlak voor de aftrap van zijn langverwachte ‘Mainstream Sellout Tour', werd Sophie Lloyd deel van zijn vaste team. “Ik ben zo enthousiast om mee op tour te gaan. Ik ben vereerd dat ik deze kans krijg”, klonk het destijds bij Lloyd. De blondine reist sindsdien de wereld rond met de zanger. “Touren met Machine Gun Kelly is geweldig”, vertelde Lloyd in november 2022 aan ‘NME’. “We zijn één grote familie. Ik voelde me vanaf het begin al heel comfortabel en veilig. Ik vind het ook geweldig hoe Machine Gun Kelly zijn muziek gebruikt om een verhaal te vertellen en een boodschap over te brengen.” Alleen maar lof voor Machine Gun Kelly, dus.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Machine Gun Kelly, Sophie Lloyd en Justin Lyons © Getty Images via AFP

Hoewel de geruchten over het vermeende bedrog van de zanger met zijn gitariste gretig over de tongen gaan, heeft Lloyd al vijf jaar een relatie. Ze vormt sinds 2018 een koppel met Christopher Painter, een drummer en geluidstechnicus. Painter steunt zijn vriendin volledig en is al vaak naar de ‘Mainstream Sellout Tour’-concerten komen kijken.

Alles gewist

Afgelopen zaterdag deelde Fox plots een ‘cryptische’ boodschap op Instagram. “Je proeft de oneerlijkheid. Het is te ruiken aan je adem”, schreef ze. De tekst komt uit het nummer ‘Pray You Catch Me’, dat op het album ‘Lemonade’ van Beyoncé staat, een plaat over ontrouw. Niet veel later verwijderde de ‘Jennifer’s Body’-actrice alle sporen van haar verloofde Machine Gun Kelly op Instagram. Ze ontvolgde hem en besloot om nadien enkel nog Harry Styles, Eminem en Timothée Chalamet te volgen. Volgens haar volgers deed ze dit om Kelly op stang te jagen. Maar veel tijd om er langer bij stil te staan kregen ze echter niet. Het duurde niet lang vooraleer Fox haar volledige Instagram-account schoonveegde en verwijderde. “Ze heeft alle foto’s verwijderd. Wow, ik ben zo in de war. Ze zijn uit elkaar?”, klonk het onder meer bij de fans.

Relatietherapeut

Maar een breuk is nog niet niet aan de orde. Dat werd duidelijk gemaakt op valentijn. Wanneer de hele wereld de dag van de liefde aan het vieren was, ging het er bij het koppel veel meer leuk aan toe. Het duo werd namelijk gespot na een afspraak bij de relatietherapeut. Volgens een dichte bron van Megan is ze nog steeds boos op Machine Gun Kelly, maar neemt ze het dag per dag. Naar verluidt zouden de twee “hun relatie niet willen opgeven, ondanks hun vertrouwensproblemen.”

