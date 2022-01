Is divagedrag de reden waarom concertreeks Adele niet doorgaat? “Haar team was een nachtmerrie”

CelebritiesAdele (33) kondigde afgelopen vrijdag aan dat ze haar langverwachte reeks concerten in Las Vegas op het allerlaatste moment moest annuleren. De Britse zangeres verklaarde in een emotionele videoboodshap dat “productionele vertragingen door de coronacrisis” de boosdoener zouden zijn geweest. Maar volgens insiders zouden de spanningen tussen Adele en haar management er ook voor iets tussen zitten.

Volgens medewerkers van het Caesars Palace in Las Vegas, waar Adele drie maanden zou optreden, was het team van de zangeres “een complete nachtmerrie” om mee samen te werken. Tijdens de voorbereidingen voor de concertreeks zouden er zoveel spanningen ontstaan zijn tussen de Britse en haar management waardoor “het stressniveau alleen maar is gestegen”, aldus enkele werknemers.

Naar verluidt stonden Adele en haar team erop dat het geluidssysteem in de zaal werd vervangen door hun eigen systeem. Bovendien zouden ze ook hebben gewild dat er een volledig nieuw videosysteem voor de opnames werd geïnstalleerd. Journalist Scott Roeben uit Las Vegas bracht het verhaal naar buiten: “Blijkbaar weigerden Adele en haar team het om de apparatuur die er al was te gebruiken. De zaal heeft ook een enorm videoscherm, zeer high tech, maar Adele’s team drong aan om een heel nieuw systeem te laten zetten, slechts een paar centimer groter dan het bestaande”, aldus Roeben. “Dat soort eisen drijven niet alleen de productiekosten op, maar in een tijd waarin de mensen en middelen verstoord zijn door corona is dat echt vragen om problemen. In dit geval vertragingen en dus alles moeten aflassen op het laatste moment.”

Een verklaring van het Caesars Palace in Las Vegas

“Er wordt door mensen die bekend zijn met de situatie in Vegas verteld dat het Caesars Palace ‘100 procent klaar was voor haar’”, gaat Roeben verder. “Er waren andere redenen dan de ‘productionele vertragingen’ in het spel en het lijkt erop dat een van de mogelijke factoren haar divagedrag is.”

Er wordt bovendien gespeculeerd dat Adele liever haar vriend Rich Paul, die sportagent is, aan het roer zou hebben in plaats van haar huidige management. Er werd ook beweerd dat de zangeres een aanvaring zou hebben gehad met haar decorontwerpster Esmeralda Devlin. “Ondanks dat de set miljoenen kostte om in elkaar te zetten, was Adele niet blij met het resultaat en ze maakte haar gevoelens heel duidelijk aan Esmeralda”, aldus een bron aan The Sun. “Adele was al nerveus en door de ruzie raakte ze in paniek omdat ze wanhopig wilde dat alles perfect zou zijn.”

Volgens insiders wilde Adele intieme optredens geven, maar werd ze onder druk gezet om toch met extra showelementen te komen, waardoor er botsingen ontstonden tussen de twee versies van wat de show moest zijn. Adele en haar team zijn nu aan het overleggen over nieuwe data voor haar concertreeks in Las Vegas. “We gaan alle data verzetten, daar zijn we nu heel hard mee bezig, en ik ga mijn show afmaken zoals ik dat heb gewild”, aldus de zangeres in haar videoboodschap.

