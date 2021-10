“Is dit wel legaal om te delen?”: 17-jarige dochter van Heidi Klum verbaast volgers met uitdagende foto

Het gaat om een foto die tijdens een fotoshoot voor het Amerikaanse tijdschrift ‘Rollercoaster’ werd gemaakt. Op het beeld is te zien hoe Leni op het strand staat, met niet meer dan een zwarte blazer om het lijf. Bovendien bedekt het kledingstuk maar de helft van haar lichaam: er is één ontblote borst te zien, die de dochter van Heidi Klum verstopt onder haar hand. En dat is precies waar haar volgers het nu over hebben.

Enerzijds krijgt Leni veel steun en complimenten, en moedigen haar volgers haar aan om “te delen waar ze zin in heeft”, anderzijds reageren fans met gemende gevoelens en stellen zij zich vragen bij de zwoele foto. “Is dit wel legaal om te delen?”, vraagt iemand in een reactie. Of ook: “Dit heb jij echt nog niet nodig! Je bent nog zo jong”, “Ze is nog veel te jong voor dit soort foto’s” en “Gaat haar moeder hier wel mee akkoord?”

Toch zijn er ook veel volgers die vinden dat het om een storm in een glas water gaat. Zo liet Steffi Giesinger, winnares van het in Duitsland populaire ‘Germany’s Next Topmodel’, een goedkeurende reactie achter. En ook andere volgers springen voor Leni in de bres: “De foto ziet er geweldig uit en het maakt niet uit of ze 17 of 20 is. Als zij dat leuk vindt en zich goed voelt, is alles in orde”, verdedigt iemand haar. En ook een andere volger merkt op: “Ja, ze is nog een tiener, maar naar mijn mening mogen borsten niet geseksualiseerd worden. Wat ze laat zien, is haar lichaam. Als mannen een foto mogen plaatsen zonder shirt, zonder dat dat seksueel is, zouden vrouwen dat ook moeten mogen doen.”