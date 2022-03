Is dit de nieuwe naam van Kylie Jenners zoontje? Fans denken alvast van wel

De realityster onthulde dinsdag dat zij en Travis Scott (30) de naam van hun tweede kind hebben veranderd omdat ze “niet het gevoel hadden dat het hem was”. Het nieuws werd aangekondigd op de Instagram Story van Kylie, enkele uren nadat ze een video had gepost waarin ze haar zwangerschap documenteerde.

Hoewel Kylie niet heeft gezegd hoe haar zoontje dan nu wel heet, denken fans dat ze het kind heeft omgedoopt tot Jacques, wat een eerbetoon zou zijn aan zijn vader Travis, wiens echte naam ook Jacques is. “Aangezien hij geboren is op 2/2/22 en hij Jacques II is, zou ik voor Jacques Deuce gaan”, opperde een fan op Twitter. “Ik stem voor Jack. Het had altijd al Jacques of Jack moeten zijn”, schrijft een andere fan.

Kylie verwelkomde haar tweede kind met de rapper op 2 februari dit jaar. De twee hebben samen al een dochter Stormi van vier jaar oud, die geboren is op 1 februari. In de video die Kylie postte, genaamd ‘To Our Son’, zijn enkele persoonlijke berichten van familieleden te zien gericht aan de nieuwe baby. Zo spraken Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner en Kendall Jenner hun liefde uit voor het nieuwe familielid. Kylie onthulde in de video ook dat haar favoriete zwangerschapseten biefstuk was en at “rood vlees voor lunch en diner en een gebakken aardappel, gewoon veel vlees in het algemeen.”

Verder in de video toonde ze ook de kinderkamer van hun zoontje. Naast de standaard babyspullen waren er ook enkele opmerkelijke dingen te zien, waaronder een Luis Vuitton teddybeer van meer dan 9000 euro en een reeds uitgebreide sneakercollectie. De zeldzame teddybeer is bedrukt met het klassieke Louis Vuitton logo en is niet langer verkrijgbaar in de winkels. Oorspronkelijk werd de beer uitgebracht in 2004 als deel van de mannen herfstcollectie en sindsdien is de prijs de hoogte in geschoten. Op tweedehandssites wordt de kleine teddybeer nu verkocht voor zo’n 22.000 euro.

