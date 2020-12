Is dit de échte reden waarom Jesy Nelson stopt bij Little Mix? “Ze heeft slapeloze nachten en paniekaanvallen”

CelebritiesZangeres Jesy Nelson (29) die een rustpauze inlast voor onbepaalde tijd: het nieuws is bij de fans van Little Mix als een bom ingeslagen. Zeker toen er werd aan toegevoegd dat het om ‘medische redenen’ is. Redenen die op hun beurt niet nader worden toegelicht en dus voor speculaties en ongerustheid zorgen. Wat is er aan de hand?

In Jesy’s nabije omgeving valt te horen dat de zangeres niet voor het eerst mentale problemen heeft. “Ze worstelde ooit al met een depressie”, klinkt het. “Toen kon ze die overwinnen en dat zal nu ook wel lukken!” Volgens de eerste berichten na haar vertrek zou Jesy al een hele poos kampen met ‘oncontroleerbare angsten’. “Bij momenten had ze het zelfs moeilijk om op te treden met Little Mix. Ze voelde zich mentaal uitgeput, maar bleef doorgaan, omdat ze niemand in de steek wilde laten.”

Toen ook haar privéleven onder zware druk kwam te staan, besloot ze toch professionele hulp in te roepen. “Jesy heeft een kinderwens”, luidt het verder. “Maar toen zij en Sean, met wie ze intussen een paar jaar samen is, concrete plannen begonnen te maken, sloeg de schrik haar om het hart. In plaats van opgewonden en enthousiast te zijn, raakte Jesy van de wijs. Met slapeloze nachten en paniekaanvallen tot gevolg. Jesy wil erg graag mama worden, maar vreest het moederschap niet aan te kunnen.”

Gelukkig zit haar relatie met Sean erg goed. “Na enkele open gesprekken kon hij haar overtuigen om hulp te zoeken. Jesy is nu in behandeling en krijgt alle steun die ze nodig heeft. Ze wil straks weer sterk genoeg zijn om haar droom waarheid te laten worden. Maar daardoor zal Little Mix nog even moeten wijken. Gelukkig tonen haar collega’s veel begrip. Ze is hen daar erg dankbaar voor.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Tot voor kort de formatie van Little Mix. © BSRagency BACKGRID

Emotioneel vertrek

De zangeres liet deze week verrassend genoeg weten uit de Britse popgroep Little Mix te stappen. Dat maakte de groep maandag bekend via Twitter. “Na negen geweldige jaren heeft Jesy besloten Little Mix te verlaten”, schrijven de meisjes van de groep in hun tweet. “Het is een verdrietige tijd voor ons allemaal, maar we staan achter Jesy. We zijn het erover eens dat het belangrijk is dat ze het juiste doet voor haar mentale gesteldheid.”

Jesy deelde ook een persoonlijke boodschap op Instagram. “De negen jaar die ik bij Little Mix heb doorgebracht, waren de meest fantastische uit mijn leven, maar de laatste tijd heeft de band een negatieve invloed op mijn mentale gezondheid”, schreef ze. “Ik vind het heel moeilijk om deel uit te maken van een meidengroep en al die verwachtingen te moeten invullen. Het is dus met pijn in het hart dat ik bij Little Mix vertrek. Ik ga tijd doorbrengen met de mensen die ik graag zie en dingen doen die me gelukkig maken. Ik wens Jade, Perrie en Leigh-Anne het beste toe en ik hoop dat ze nog lang muziek kunnen blijven maken.”

In november nam Nelson al een pauze van optredens vanwege medische redenen. De popgroep wil graag verder blijven gaan met zijn drieën.

LEES OOK: