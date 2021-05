Is Brad Pitt weer aan het daten? “Ze zouden een geweldig koppel zijn”

CelebritiesHet was een goede week voor Brad Pitt (57). Niet alleen kreeg hij in de echtscheidingsstrijd met zijn ex Angelina Jolie (45) de gezamenlijke voogdij over zijn kinderen, hij zou volgens geruchten ook opnieuw aan het daten zijn. De acteur wisselde tijdens de Oscars namelijk telefoonnummers uit met actrice en zangeres Andra Day (36), die genomineerd werd voor Beste Actrice bij de Oscars voor haar rol in ‘The United States vs. Billie Holiday’.

Volgens insiders is er een nieuwe romance in het verschiet voor Brad Pitt. Actrice en zangeres Andra Day en hij werden tijdens de Oscars al flirtend gespot backstage. “Ze waren backstage aan het flirten en wisselden nummers hebben uit. Het zou gewoon professioneel kunnen zijn, maar sommige van Brads vrienden lieten al vallen wat een geweldig koppel ze zouden zijn”, vertelt de insider aan Mirror. Pitt zou helemaal in de ban van haar zijn geraakt nadat ze elkaar tijdens de Oscars voor het eerst ontmoetten.

Andra werd voornamelijk bekend als zangeres door haar R&B debuutalbum ‘Cheers to the Fall’ dat ze in 2015 lanceerde. Een jaar later werd ze genomineerd voor twee Grammy Awards. Als actrice brak ze door met haar vertolking van de legendarische jazz-zangeres Billie Holiday in ‘The United States vs. Billie Holiday’ waarvoor ze een Oscar-nominatie kreeg in de categorie Beste Actrice en een Golden Globe Award won voor Beste Actrice in een dramafilm.

Overwinning

Het gerucht dat Brad Pitt opnieuw aan het daten is, komt er daags nadat hij een overwinning in de echtscheidingsstrijd met zijn ex-vrouw Angelina Jolie binnenhaalt. De rechtbank besloot namelijk dat het voormalige echtpaar gezamenlijke voogdij krijgt. De beslissing was naar verluidt een grote klap voor de actrice, omdat de voorzittende rechter haar of hun kinderen niet toestond om te getuigen. Een insider beweerde dat Jolie geen bezwaar had tegen de beslissing, wel tegen het gebrek aan zorg voor haar familie, volgens Page Six. Ze heeft het gevoel dat de rechter geen rekening hield met de kwesties die haar familie beïnvloeden. Daarmee verwijst de actrice voornamelijk naar de beschuldigingen dat Pitt ooit hun zoon Maddox had geslagen toen ze met een privé-jet van Frankrijk naar de Verenigde Staten vlogen.

