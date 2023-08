Iron Maiden-bandlid Nicko McBrain heeft beroerte gehad (en raakte deels verlamd): “Bang dat carrière voorbij was”

“De reden dat ik jullie vandaag allemaal schrijf, is om jullie op de hoogte te brengen van een zeer ernstig gezondheidsprobleem dat ik heb doorgemaakt”, stak Michael Henry ‘Nicko’ McBrain van wal. “In januari kreeg ik een beroerte, maar godzijdank was het een kleine beroerte die een TIA wordt genoemd. Ik raakte verlamd aan mijn rechterzijde, vanaf mijn schouder naar beneden.” Hij ging verder: “Natuurlijk was ik erg bezorgd dat mijn carrière voorbij was.”

“Met de liefde en steun van mijn vrouw, Rebecca en familie, mijn dokters, mijn ergotherapeut, en mijn Maiden-familie kon ik voor zo’n 70 procent herstellen.” Hij volgde tien weken lang intensieve therapie, om zich klaar te stomen voor hun nieuwe tour, ‘The Future Past Tour’, die al in juni van start ging. “Ik vind het belangrijk om je dit nu te laten weten in plaats van eerder, omdat ik me vooral bezighield met mijn werk en op het concentreren om weer voor honderd procent fit te worden.” Hij is er naar eigen zeggen nog lang niet, maar sterkt elke week aan. “Bedankt allemaal voor een geweldige en magische tour, jullie waren allemaal zo geweldig.”

Manager reageert

“De rest van de band en ik denken dat wat Nicko heeft bereikt sinds zijn beroerte een ongelooflijke overtuiging en wilskracht toont en we zijn allemaal erg trots op hem”, reageerde ook bandmanager Rod Smallwood in de verklaring op Instagram. “We wisten eerlijk gezegd niet of hij een hele show zou kunnen spelen totdat de bandrepetities in mei begonnen en er zoveel steun voor hem was van de band. En toen oprechte opluchting bij iedereen toen we zagen dat hij het gewoon zou gaan doen!”

De drummer van de groep heeft er bewust lang gewacht, voordat hij met dit nieuws naar buiten kwam. “Nicko, die Nicko is, wilde op dat moment geen ophef maken en geen afleiding van de tour veroorzaken, maar nu hij zeker weet dat hij er snel weer zal staan, vond hij dat jullie fans het rechtstreeks van hem moesten weten in plaats van door geruchten. We zijn natuurlijk allemaal heel blij dat hij zich hier zo goed doorheen heeft geworsteld en we kijken uit naar nog veel meer tours samen.” Beginnend met de shows in West-Canada en Californië die er over een paar maanden aankomen.

