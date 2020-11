Iris Hond na haar affaire met Marco Borsato: “Ik vind het verschrikkelijk voor hem en Leontine”

CelebritiesHet leven van pianiste Iris Hond (33) lag vorig jaar plots onder het vergrootglas, toen bekend raakte dat ze een kortstondige affaire beleefde met Marco Borsato (53). De muzikante heeft nooit de behoefte gehad om uitgebreid haar verhaal te doen over de affaire, al blikt ze in het Nederlandse tijdschrift VROUW nu terug op die periode. “Natuurlijk heb ik daar last van gehad”, zegt ze.

De 33-jarige pianiste vindt het naar eigen zeggen verschrikkelijk voor Marco en zijn inmiddels ex-vrouw Leontine. “Zij hebben alle ellende over zich heen gekregen”, zegt ze. “En dat het blijft kleven aan mijn naam is vervelend, maar ik moet door. En dat is wat ik doe.”

Iris vindt het vervelend dat de affaire haar zoveel negatieve mediapubliciteit opleverde. “Ik vind het heel bizar dat iets wat elf jaar geleden is gebeurd, na zo’n lange tijd nog zo uitgemolken werd in de media. Heel vervelend, ik heb daar natuurlijk last van gehad; mensen die een oordeel hebben, nare berichten, negatieve energie,... Aan de andere kant ben ik daardoor ook dichter bij mezelf gekomen”, zegt ze. “Ik ben de rust in mezelf gaan opzoeken, me gaan focussen op mijn muziek en heb me omringd met dierbaren. Eigenlijk wat ik normaal ook doe. Ik ben mijn leven er niet anders door gaan leiden.”

“Alles is gezegd”

Volgens Iris is er al te veel inkt gevloeid over de hele situatie. “Alles wat erover te zeggen valt, heb ik gedaan in het statement dat ik heb gegeven”, benadrukt ze. “Meer is er niet te zeggen, er is niet een héél verhaal.” De pianiste deed intussen mee aan een datingprogramma op de Nederlandse tv, maar wist de liefde niet te vinden. Nog altijd is ze vrijgezel.

“Ik heb nu een beter beeld van wat voor persoon ik denk nodig te hebben of wie bij me zou passen”, zegt ze. “Het moet in elk geval iemand zijn bij wie ik me honderd procent veilig kan voelen, met wie ik een diepere connectie voel, die rust brengt, maar mij tegelijkertijd inspireert en uitdaagt. Ik heb veel geleerd van dat programma en dat is, - super cliché - dat je eerst oké moet zijn met jezelf en van jezelf moet houden, voordat je een ander kunt toelaten.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Marco Borsato en Iris Hond. © HLN

Persoonlijk bericht

In een persoonlijk bericht aan z’n fanclub gaf Marco Borsato in september voor het eerst sinds lang een teken van leven. “Ik zal als artiest voorlopig nog niet terugkeren”, schreef de zanger in z’n nieuwsbrief. Over z’n huwelijksbreuk zelf repte de zanger met geen woord, maar het management van Borsato liet aan De Telegraaf weten dat de scheiding met Leontine intussen volledig rond is. De krant schreef ook dat het ledenaantal van de fanclub de voorbije maanden sterk is gedaald: door het nieuws over z’n scheiding, z’n affaire met pianiste Iris Hond en verhalen over andere verhoudingen en z’n burnout heeft het imago van de zanger een flinke deuk gekregen.

LEES OOK: