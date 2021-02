INTERVIEW. Zus van Elon Musk is CEO van erotische streamingdienst én bewust alleenstaande moeder: “Ik heb zelf geen tijd voor romantiek”

CelebritiesHaar broer, Elon (49), heeft een fortuin van 150 miljard euro wat hem ‘officieel’ de rijkste man ter wereld maakt. Maar de Tesla-baas is niet de enige succesvolle telg binnen de excentrieke Musk-familie. Ook zus Tosca (46) verdient een aardige zakcent als CEO en mede-oprichtster van Passionflix, een streamingdienst voor vrouwvriendelijke erotische films. “Iedereen denkt dat wij uit een stinkend rijk gezin komen, maar we hebben allemaal keihard moeten werken om te staan waar we nu staan”, getuigt ‘het zusje van’ in een zeldzaam interview.