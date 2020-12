INTERVIEW. ‘Soul’-acteur Jamie Foxx verloor zijn jongere zus in 2020: “Energie verspillen aan negativiteit heeft geen zin”

Foxx weigert om het woord ‘dood’ in de mond te nemen. De acteur spreekt tijdens ons Zoom-interview dan ook alleen maar over de ‘overstap’ van zijn zus, omdat hij er van overtuigd is dat ze haar leven op een andere plek aan het verder zetten is. Deondra, die het syndroom van Down had, overleed eind oktober op 36-jarige leeftijd. Foxx pende destijds zijn gevoelens neer in een emotionele post op Instagram, waarin hij vertelde dat zijn hart in een miljoen stukjes was gebroken. “Ik kan je niet vertellen hoe vaak we feestjes in huis organiseerden, en zij op de dansvloer de show stal. Ze evenaarde zelfs haar vriendje Chris Brown. Ik weet dat ze nu in de hemel is, aan het dansen met haar vleugels aan. Hoewel mijn pijn onbeschrijfelijk is, krijg ik een lach op mijn gezicht als ik denk aan alle mooie herinneringen waarmee ze mij, mijn familie en haar vrienden mee heeft achtergelaten. Van dansen in de ‘Blame It’-videoclip tot dansen op de Grammy’s. Daarnaast was ze ook ambassadeur voor de Global Down Syndrom Foundation. Deondra, je hebt een gat in mijn hart geslagen, maar ik zal het vullen met alle herinneringen aan jou. Ik hou van je met alles wat ik in me heb. Onze familie is kapot maar we zullen met jouw liefde in gedachten weer helen.”