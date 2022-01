INTERVIEW. Olly Alexander brengt derde album uit met Years & Years: “Omdat ik zoveel over alles nadenk, ben ik mijn eigen grootste vijand”

“Is het in België ook zo koud? Hier in Londen is het ver-schrik-ke-lijk. Ik ging daarnet even buiten om een frisse neus te halen en geloof me: wat een slecht idee was dat. Ik zou het liefst van al nu ergens op een tropisch eiland zitten”, lacht ‘Years & Years’-frontman Olly Alexander (31). Iets waar Olly al enkele jaren geen tijd meer voor heeft. Sinds debuutalbum ‘Communion’ uitkwam in 2015, groeide de homoseksuele zanger uit tot chouchou van het LGBTQIA+- en showbizzwereldje. Zo mocht Olly in duet treden met Elton John, wist hij tot tranen toe te ontroeren met z’n vertolking van aidspatiënt Ritchie Tozer in ‘It’s A Sin’, en wordt hij genoemd als mogelijke opvolger van Jodie Whitaker in ‘Doctor Who’. Voeg daar nog z’n unieke kledingstijl aan toe - zo draagt Olly tijdens ons gesprek een blauw trainingsjasje en zo’n tien kilo juwelen - en z’n immer vrolijk lijkende persoonlijkheid, en je beseft meteen waarom de Brit op Instagram goed is voor 776.000 volgers. “Wat ik ook doe: ik leg mezelf enorm veel druk op. Of ik nu muziek maak, op de set sta of een opvallende outfit aantrek: het moet kloppen. Omdat ik zoveel over alles nadenk, ben ik vaak mijn eigen grootste vijand. Ik probeer om dat los te laten, maar die faalangst is een vervelend stemmetje in mijn hoofd. ‘Het is niet goed genoeg’, ‘Je kan het niet’, ‘Niemand gaat je muziek tof vinden’, ... Dat soort dingen. Ik kan daar tegenwoordig gelukkig beter mee om. Ik mag leuke dingen doen, en doe er alles aan om deze ervaringen ook zo te bekijken.”