INTERVIEW. Nik Kershaw staat dit weekend op Night of the Proms: “Ik heb mijn hits een hele tijd gehaat”

'Wouldn't it be good', 'I won't let the sun go down' en 'The Riddle'. Met welgeteld drie hits maakte de Britse zanger Nik Kershaw (64) zich halverwege de jaren 80 onsterfelijk. "Er was een tijd dat ik die songs kotsbeu was en zelfs haatte, maar nu ben ik er weer verliefd op", zegt hij. "De royalty's zijn natuurlijk ook mooi meegenomen. Dus de fans mogen gerust zijn: ik zal die hits met veel plezier brengen op Night of the Proms."

Dit weekend mag Nik Kershaw de magie van weleer nog eens twee keer laten herleven op Night of the Proms, aan de zijde van onder anderen Bart Peeters, Metejoor, Axelle Red, Kool & the Gang en Amy Macdonald. Veel herinneringen aan zijn topperiode heeft de zanger sowieso niet meer. “Het is bijna veertig jaar geleden, het is allemaal een beetje wazig om eerlijk te zijn”, zegt hij glimlachend. “Maar alles komt terug. Ik heb die songs een tijdje als een ballast aangevoeld, het was afwisselend een haat-liefdeverhouding, maar nu ben ik er opnieuw verliefd op. Elke artiest gaat door zo’n fase, veronderstel ik. Ik ben in de jaren 90 gestopt met platen te maken, en toen ik na negen jaar een nieuw album uitbracht, wou ik over die nieuwe nummers praten, maar iedereen had het de hele tijd over die oude songs. Dat was het probleem.”

Live is hij zijn grote hits wel blijven spelen. “Maar dikwijls in een bijna onherkenbare versie, omdat ik ze zelf zo beu als koude pap was”, zegt hij. “Plezant voor mij, maar voor het publiek dat graag de versie zoals op de plaat wou horen een teleurstelling. Maar wees gerust, op de Proms ga ik mijn hits brengen zoals de mensen ze graag zullen horen.”

Liever low profile

Zijn jaren als popidool liggen dus al een tijdje achter hem. “Ik was er niet zo goed in, popster zijn”, aldus Kershaw. “Ik stond voorheen altijd ergens achterin gitaar te spelen, ineens was ik het middelpunt van de belangstelling. Er is geen school waar je leert hoe je daarmee moet omgaan. Ik ben van nature een laten-we-niet-over-mij-praten-persoon, dus dat was tricky. Ik ben graag low profile. Als popster ben je publiek bezit. Als ik buiten wou komen, moest ik me vermommen en liepen er bodyguards mee. In het begin is dat nog opwindend, maar al snel vond ik het heel vermoeiend.”

Quote Ik kan nog altijd goed leven van de royalty's van mijn hits. Dat geeft me veel vrijheid Nik Kershaw, Zanger

Tanende ster

Kershaw vond het dus niet zo erg dat zijn ster stilaan begon te tanen. “Ik was aan het touren met Elton John en had net een vierde album uitgebracht. Dat deed het niet zo goed als iedereen verwacht had, dus mijn platenfirma drong niet echt aan toen ik mijn contract niet vernieuwde. Mijn oudste zoon is in 1988 geboren, dus ik vond het wel fijn dat ik thuis kon blijven en hem zien opgroeien. Ik werd producer voor andere artiesten, maar na tien jaar raakte ik te veel gefrustreerd. Ik ben een te grote controlefreak om mijn liedjes aan anderen weg te geven en ze te laten verprutsen. Dus ben ik zelf weer begonnen, op een veel rustiger niveau. Er waren grote verwachtingen bij mijn comeback, maar zelf was ik opgelucht dat het niet meer zo’n gekke toestanden waren. Je hebt maar ‘15 minutes of fame’, ik heb er een nummer over gemaakt. Nu ben ik er helemaal oké mee dat ik vooral om die drie nummers herinnerd zal worden. Ik heb een hardcore fanbasis die sowieso mijn nieuwe platen koopt. Nog niet zo lang geleden heb ik ‘Songs from the shelf’ uitgebracht, met herwerkte demo’s die nooit uitgebracht waren. Een commercieel succes hoeft dat niet te zijn, ik kan nog altijd goed leven van de royalty's van mijn hits. Dat geeft me veel vrijheid.”

Kinderen niet onder de indruk

Zijn kinderen zijn intussen tussen 12 en 34 jaar oud. “Echt onder de indruk van mijn verleden als popster zijn ze niet”, geeft Kershaw eerlijk toe. “De jongste weet dat papa af en toe weg is om op tournee te gaan. Hij was 5 toen hij me de eerste keer zag optreden, op een festival in Engeland. Tussen de nummers door hoorde ik hem roepen: ‘Daddy, stop alsjeblieft met zingen!’ Ik bracht hem duidelijk in verlegenheid. (lacht) Ik hoop dat het Belgische publiek bij de Night of the Proms iets enthousiaster gaat reageren.”

Night of the Proms'op 18 en 19 november in het Antwerps Sportpaleis.

Nik Kershaw brengt akoestische versie van 'The Riddle'

