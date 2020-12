INTERVIEW. Katy Perry over haar gezin en mentale problemen tijdens de lockdown: “Het is niet makkelijk geweest, maar mijn dochter is mijn lichtpuntje”

Celebrities “Als ik hem zag, deinsde ik achteruit. Hij was een garantie op gevaar en problemen”: het turbulente leven van John Lennon (deel 1)

12 december Deze week is het 40 jaar geleden dat een geesteszieke man een abrupt einde maakte aan het leven van John Lennon. De moord betekende het einde van een van de invloedrijkste stemmen van zijn generatie. De oorsprong van Lennons genie en blijvende legende is te vinden in zijn tumultueuze jeugd vol verlies en verlating. De muzikant was getekend door de dood van zijn moeder en de slechte relatie met zijn vader. “Mijn echte moeder kon simpelweg niet om met het leven. Mijn vader dook pas opnieuw op toen de Beatlesmania op z’n hoogtepunt was. Ik heb hem de deur gewezen.”