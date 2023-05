INTERVIEW. Johnny Depp blikt terug op proces met ex Amber Heard: “Het was lachwekkend. Zinloos. En pijnlijk voor veel mensen”

Celebrities Arnold Schwarzen­eg­ger doet bodybuil­ders­po­ses enkel nog in de badkamer: “Soms doet het me huilen”

Hij ziet er nog steeds waanzinnig fit uit, maar Arnold Schwarzenegger (75) is niet meer de bodybuilder die hij ooit was. In ‘Men’s Health' doet hij z'n fitnessroutine uit de doeken. “Het doet me soms huilen.”