INTERVIEW. John Stamos (57) is nog steeds ‘uncle Jesse’ in hart en nieren: “Jarenlang een vaderfiguur gespeeld, maar ik werd pas drie jaar geleden papa”

Celebrities Kanye West krijgt eigen reeks op Netflix

7 april Binnenkort mogen we een eigen docureeks over het leven van Kanye West (43) op Netflix verwachten. In de serie zal beeldmateriaal vertoond worden van de afgelopen 20 jaar uit de Amerikaanse rapper zijn leven. Of de relatieproblemen met Kim Kardashian (40) ook aan bod zullen komen, is momenteel nog onduidelijk. Volgens bronnen betaalt de streamingsdienst maar liefst 25 miljoen euro voor de reeks.