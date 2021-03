INTERVIEW. Jodie Foster uit semi-pensioen voor nieuwe film ‘The Mauritanian’: “Ik heb eigenlijk nooit geweten dat er iets anders was, buiten films maken”

Celebrities58 jaar is ze ondertussen, en na een leven vol acteren doet Jodie Foster het eindelijk wat rustiger aan. Enkel wanneer projecten haar écht raken, wil ze nog tijd besteden aan het werk. ‘The Mauritanian', gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een man die 14 jaar onschuldig in Guantánamo zit, is zo’n project. Een goede keuze trouwens, want Foster won zondagavond een vierde Golden Globe Award voor haar rol in de film.

“Ik heb altijd al iets erg moeilijks willen leren voor een rol”, bedenkt Jodie Foster zich, wanneer we haar via Zoom spreken naar aanleiding van haar nieuwe film ‘The Mauritanian’. “Of ik nu gitaar wil leren, Swahili of speerwerpen, ik vind het geweldig om me maandenlang onder te dompelen in iets nieuws en daar expert in te worden. Dat is iets wat ik nog nooit gedaan heb." Voor ‘The Mauritanian' moest de actrice misschien geen nieuw talent ontwikkelen, maar toch sprak de film haar genoeg aan om uit semi-pensioen terug te keren.

Quote Zo’n 10 jaar geleden besefte ik plots dat er andere manieren zijn om een betekenis­vol leven te leiden. Jodie Foster

Betekenisvol leven

Foster was amper vier jaar oud toen ze voor het eerst in een reclamefilmpje haar opwachting maakte, en acteert dus al zo goed als haar ganse leven. Maar sinds 2018 oogt haar iMDB-pagina zo goed als leeg. “Waarom ik niet zo vaak meer acteer? Dat heeft verschillende redenen, denk ik”, glimlacht ze. “Een van de redenen is dat alles gewoon wat stilvalt wanneer je ouder wordt. Bovendien doe ik al zo’n 55 jaar aan één stuk door dezelfde job en ben ik na al die tijd wel wat kieskeuriger geworden. En ik geef bewust prioriteit aan het regisseren.” Maar er is nog een reden, misschien wel de belangrijkste van allemaal: Jodie geniet tegenwoordig optimaal van het leven aan de zijde van haar echtgenote Alexandra Hedison (de twee trouwden in 2014) en haar twee zoons Kit en Charles. “Zo’n 10 jaar geleden besefte ik plots dat er andere manieren zijn om een betekenisvol leven te leiden. Ik heb eigenlijk nooit geweten dat er iets anders was, buiten films maken”, geeft ze toe. En dat het met dat privéleven wel snor zit, toonde ze zondagavond nog, toen ze de Golden Globe voor ‘beste vrouwelijke bijrol' in ontvangst mocht nemen. Foster (net als haar echtgenote gezellig in pyjama’s gehuld) kuste haar vrouw enthousiast op de lippen toen bleek dat ze de award had gevonden. Een mooi moment, zeker als je weet dat de actrice op datzelfde podium van de Globes acht jaar geleden uit de kast kwam.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sterke vrouwen

“Wanneer ik nu nog tijd vrijmaak om iets te doen, dan moet het me raken. Ik wil gewoon dat het de moeite waard is om mijn tijd aan te besteden.” ‘The Mauritanian’, waarin Foster naast sterren als Benedict Cumberbatch en Shailene Woodley acteert, is er zo eentje die de moeite waard bleek. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Mohamedou Ould Slahi, een Mauritaniër die veertien jaar lang werd vastgehouden in het beruchte detentiekamp Guantánamo Bay. Hoofdrolspeler Tahar Rahim (‘A Prophet’) speelt de pannen van het dak als de geplaagde gevangene, ook Jodie Foster - met wilde grijze haren en opvallende lippenstift - kan als Mohamedou’s advocate Nancy Hollander terecht op veel lof rekenen. Haar snedige maar ook soms twijfelende Hollander is opnieuw een sterk personage, zoals Foster er wel meer in haar portfolio heeft. “Mensen vragen me inderdaad vaak of ik met opzet sterke vrouwen speel. Ik denk dat ik me daar gewoon tot aangetrokken voel. En wanneer de vrouwen die ik moest spelen niet sterk genoeg waren, heb ik ze bewust wat sterker gemaakt”, mijmert ze. “Het lijkt me niet echt interessant om een film te bekijken over iemand die geen mening heeft en die opgaat in zijn omgeving. Ik heb dat tot nu toe gewoon vermeden.”

Volledig scherm Jodie Foster als Nancy Hollander in 'The Mauritanian' © AP

Geen imitatie

Een muurbloempje kun je Hollander inderdaad niet noemen. Maar het is wel een échte vrouw en dat maakt het er niet altijd makkelijker op. Denk maar aan de actrices uit ‘The Crown’ die de onzalige taak hebben om leden van het Britse koningshuis - met maniertjes die iedereen kent - tot leven te brengen. “Het is nog maar de tweede keer dat ik een bestaand personage speel, en de eerste was al een paar honderd jaar dood, dus toen kon ik me wat vrijheid permitteren”, lacht Foster. “Dit keer had ik de kans om Nancy een paar keer te ontmoeten voor de opnames. Ik kreeg haar huis te zien, wat ze op haar boekenplank had liggen. Ze toonde me de kleuren lippenstift en nagellak die ze altijd draagt. Maar ik moest haar wel waarschuwen: ‘Kijk, je bent niet zo erg bekend, dus ik ga geen imitatie van je doen.’ Ik heb een bepaalde vrijheid genomen. Mijn Nancy is een stuk gemener dan de echte Nancy (lacht). Maar ik denk dat ik haar wel eer aan heb gedaan. Al is het belangrijkste - en dat is Nancy vast met me eens - dat we Mohamedou’s verhaal vertellen. Ik denk dat hij ons veel te leren heeft. Hij heeft míj in ieder geval veel geleerd over hoe je je menselijkheid moet bewaren in het aanzien van angst of terreur.”

Quote Toen Mohamedou naar Zuid-Afri­ka kwam, waar we de film opnamen, en de set zag, denk ik dat het hem zijn adem benam. Jodie Foster

De muren van Guantánamo

Mohamedou heeft de makers van de film nog wel meer geleerd. Hoe Guantánamo er precies uitziet, bijvoorbeeld. “In Guantánamo zelf mag niemand binnen”, zegt Foster. “Meer nog: er zijn ook heel weinig foto’s van het detentiecentrum te vinden. Ze moesten de set dus bouwen op basis van wat ze maar konden vinden online, want op hulp van de Amerikaanse overheid hoefden ze niet te rekenen. Gelukkig was er Mohamedou. Hij kon zich bijvoorbeeld de precieze kleur op de muren voor de geest halen. Toen hij naar Zuid-Afrika kwam, waar we de film opnamen, en de set zag, denk ik dat het hem zijn adem benam. Het was best een moeilijk moment voor hem en voor Nancy. De twee hebben zoveel herinneringen aan die plek: de manier waarop het eruitziet, de manier waarop de meeuwen schreeuwen. Het was zo’n groot stuk van zijn leven. Het was erg ontroerend om hem dat te zien herbeleven.”

LEES OOK: