INTERVIEW. James Blunt over passie voor bier en comeback-album: “Ik wil ooit samenwerken met Stromae”

Celebrities Dakota Johnson is ‘cancel culture’ zat: “Johnny Depp en Armie Hammer zijn geweldig”

‘50 Shades of Grey’-actrice Dakota Johnson (32) heeft het wel even gehad met de zogenaamde ‘cancel culture’, waarbij bepaalde personen zodanig worden geboycot dat ze niet meer aan werk geraken. “Het is zo deprimerend”, vertelt ze in een interview. “Neem nu Johnny en Armie, dat zijn geweldige collega’s voor mij geweest. En nu geraken ze niet meer aan de bak.”

4 november