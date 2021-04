INTERVIEW. Hondenfluisteraar Cesar Millan gaat de honden van Joe Biden trainen: “Zo kunnen ze na bijtincident terugkeren naar Witte Huis”

Als er één iemand is die de honden van Biden kan redden, dan is het Cesar Millan wel. De Mexicaanse hondenfluisteraar is al jarenlang een vaste waarde op tv met shows als ‘Dog Whisperer’, ‘Cesar 911’ en ‘Mutt & Stuff’ en ging al bij tientallen celebrities aan huis om hun honden te heropvoeden. Millan liet vorige maand al weten dat hij graag training wilde geven aan de Amerikaanse presidentiële familie. Een deal die nu in de spreekwoordelijke ‘sjakos’ zit. Het is trouwens niet de eerste keer dat hij een vliegtuigticket richting DC boekt, al blijft Millan daar zelf heel geheimzinnig over: “Het is niet de eerste president die ik geholpen heb, maar ik mag daar helaas niet verder over inwijden. Ik heb destijds een geheimhoudingscontract moeten ondertekenen waardoor ik niet mag zeggen om wie het gaat.”