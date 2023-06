INTERVIEW. Herman Brusselmans, 40 centimeter later: “Ik heb mijn haar gedoneerd aan Think Pink”

Celebrities Arnold Schwarzen­eg­ger de volgende Amerikaan­se president? “Ik kan die verkiezing winnen!”

Dat acteur Arnold Schwarzenegger (75) politieke ambities heeft, is geen geheim. Van 2003 tot 2011 was hij reeds gouverneur van Californië. Nu wil hij een stapje verder gaan en ambieert hij het presidentschap in Amerika. “Ik zie zo duidelijk hoe ik die verkiezing kan winnen”, vertelde hij in de talkshow ‘Who’s Talking to Chris Wallace?’ op CNN.