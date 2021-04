Internet raakt niet uitgepraat over ‘nieuwe look’ Zac Efron: ging hij langs bij plastisch chirurg?

CelebritiesHet internet is in de ban van de ‘nieuwe look’ van Zac Efron (33,) nadat hij in een filmpje verscheen om de Facebook Watch-musical ‘Earth Day!’ te promoten. De hartenbreker uit ‘High School Musical’ onderging een serieuze metamorfose: z’n wangen lijken opgeblazen, zijn lippen zien er voller uit en er is aan zijn kaaklijn gesleuteld. Ging Zac langs bij de plastisch chirurg of heeft hij nog steeds last van de zware ziekte die hem bijna het leven kostte?