Internet kan niet lachen om antivax-grappen van Woody Harrelson in ‘Saturday Night Live’

CelebritiesWoody Harrelson heeft zich de woede van het internet op de hals gehaald. De acteur was te gast bij ‘Saturday Night Live’, wat traditioneel opent met een monoloog van de guest star . Daarin maakte Harrelson een grapje over het Covid-19-vaccin. En dat schoot bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat.

Het was al de vijfde keer dat Woody Harrelson ‘Saturday Night Live’ mocht presenteren. De acteur grapte over zijn marihuanagebruik en zijn nieuwe film ‘Champions’, maar zijn monoloog was ook doorspekt met antivax-meningen. Zo vertelde hij: “Ik kreeg een filmscript over de grootste drugkartels ter wereld die samen alle media en alle politici omkopen. Ze dwingen iedereen tot lockdowns in hun huis, en mensen mogen enkel buitenkomen als ze de drugs van de kartels innemen, en dat telkens opnieuw. Wie is er gek genoeg om zo’n idee te geloven? Gedwongen worden om drugs te nemen? Dat doe ik al de hele dag.”

Het publiek in de studio lachte hard om Harrelsons mopjes, maar online regende het verontwaardiging. Sowieso is coronavaccinatie een omstreden topic waarover de meningen zwaar verdeeld zijn. Daarom is het volgens velen gevaarlijk om antivax-complotten een podium te geven in een populair programma als ‘SNL’. “Antivax-conspiracies normaliseren kan zomaar niet!”, luidt het op Twitter.

De ‘True Detective’-ster gaf in het verleden al zijn uitgesproken mening over hoe de overheid en farmabedrijven de pandemie hebben aangepakt. In eerdere interviews gaf hij toe dat hij niet gelooft in mondmaskers. “Ik vind het absurd”, zei hij in ‘Vanity Fair’.

Woody Harrelson en NBC, de zender die ‘Saturday Night Live’ uitzendt, hebben nog niet gereageerd op de controverse.

