Internet in een deuk door opmerkelijke look van Angelina Jolie: “Welke kapper heeft haar dat aangedaan?”

Celebrities ‘50 Shades of Grey’-ac­teur Jamie Dornan is in Gent: “Het ziet er hier uit als een sprookje”

22 oktober ‘50 Shades of Grey’-ster Jamie Dornan (39) bevindt zich momenteel in Gent. Dat liet hij weten via Instagram, waar hij enkele foto’s van de stad deelde. De acteur is duidelijk onder de indruk: “Alsof je plots in een sprookje bent beland”, zo schrijft hij.