Internationale sterren eren overleden zangeres Sinéad O’Connor: “Je zal voor altijd in ons hart zijn”

“Ik vond het geweldig om met je te werken, foto’s te maken, optredens te doen en te kletsen”, schrijft zanger Bryan Adams op X, voorheen Twitter. “Wat een talent. Ik herinner me mijn eerste Grammy-show waar ik een klein en verlegen Iers meisje ontmoette”, zegt zangeres Melissa Etheridge. “Een van de aardigste mensen. Damn man. Dit is afschuwelijk”, vindt The Roots-drummer Questlove.

Actrice Jamie Lee Curtis herinnert zich een moment waarop O’Connor a capella zong in een lege kerk in Ierland. “Het was een van de mooiste dingen die ik ooit in mijn leven heb gehoord”, schrijft ze op Instagram. “Ik hield van haar en haar muziek.”

“Sinead was een natuurkracht", reageert zangeres Tori Amos. “Een briljante songwriter en artiest wiens talent we niet meer zullen zien. Wat een passie, zo’n intense aanwezigheid en een prachtige ziel, die moedig haar eigen persoonlijke demonen bestreedt. Wees gerust, lieve Sinéad, jij zal voor altijd in ons hart zijn.”

Iconische stem

De Britse band Massive Attack herinnert Sinéad als een passionele zangeres. “Het vuur in haar ogen deed je begrijpen dat haar activisme een reflex uit haar hart was, geen politiek gebaar.” Ook actrice Toni Collette is vol bewondering voor de zangeres. “Ze was zo getalenteerd, zo gul, nederig, veerkrachtig, moedig en oprecht. Wat een stem. Wat een kracht. Mijn hart breekt”, zegt ze op Instagram.

De Ierse vechtsporter Conor McGregor zegt op X dat Ierland een iconische stem is verloren. “En ik ben een vriend verloren. Sinéads muziek zal voortleven en blijven inspireren.”

“Beste Sinéad, ik bid dat je gekwelde ziel vrede heeft. Dat je nu mag zingen met de engelen in de hemel. God hebbe je ziel”, aldus de Iers-Amerikaanse danser Michael Flatley.

