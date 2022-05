Ingewikkeld? Niet echt: rond deze paar woorden draait het proces van Johnny Depp

CelebritiesHet proces tussen Johnny Depp en Amber Heard in Fairfax, Virginia, zit er bijna op. De jury buigt zich momenteel over de feiten en zal binnenkort - hopelijk komende dinsdag - een verdict klaarhebben. Een moeilijke taak, want de rechtszaak tussen Depp en Heard was ongezien complex. Gelukkig voor de juryleden, draaien de vragen die ze concreet moeten beantwoorden maar rond één ding.

De jury heeft de voorbije zes weken heel wat moeten aanhoren en aanzien. Het partijtje moddergooien tussen Johnny en Amber hield de hele wereld aan het scherm gekluisterd. Iedereen heeft er wel zijn mening over, maar wie de rechtszaak zal winnen is allesbehalve duidelijk. Dat hangt allemaal af van de personen die de zaak momenteel in beraad hebben genomen. Vrijdag, tijdens de laatste dag van het proces, kwam de jury er nog niet uit. Gezien maandag een feestdag is in de VS, gaan ze dinsdag verder met hun discussie. Ze hoeven het echter helemaal niet eens te worden over wie nu de misbruiker in de relatie was. Het hele proces draait rond een paar specifieke zinnen, die Amber gebruikte in een opiniestuk dat ze publiceerde in de Washington Post.

Slechts enkele woorden

“Then two years ago, I became a public figure representing domestic abuse, and I felt the full force of our culture’s wrath for women who speak out.” Ofwel: “Twee jaar geleden werd ik een publieke figuur die huiselijk geweld representeerde, en ik voelde de volle kracht van de wrok van onze cultuur, tegenover vrouwen die zich daarover uitspreken.” Daarover gaat de schuldvraag in dit proces. Twee jaar voor het stuk waarin Amber dit schreef verscheen, stond ze op de cover van People. Daarop waren de foto’s van haar vermeende verwondingen in het gezicht te zien. Het opiniestuk in de Washington Post zou volgens Johnny duidelijk over hem gaan. Omdat hij door Amber werd afgeschilderd als een misbruiker, verloor hij heel wat werk. Vandaar dat hij haar nu aanklaagt, om zijn goede naam terug te krijgen.

Vragen te beantwoorden

Over de statements van Amber Heard in het krantenstuk moeten de juryleden de volgende vragen beantwoorden: 1. Zijn ze gepubliceerd door Amber Heard? 2. Gingen ze over Johnny Depp? 3. Hebben mensen behalve Johnny Depp ze ook gezien? (een duidelijke ‘ja’, in dit geval) 4. Waren haar beweringen gelogen? 5. Waren de beweringen lasterlijk? (ofwel: raakte Johnny wel degelijk jobs kwijt door deze beweringen?) 6. Waren ze bewust lasterlijk? 7. Heeft Amber Heard deze beweringen gepubliceerd in de wetenschap dat ze onwaar waren, met de bedoeling om kwaad te doen?

De belangrijkste vragen zijn 2, 4, 6 en 7. Als de jury van mening is dat het antwoord op die vragen ‘ja’ is, dan wint Johnny Depp de zaak met glans. Dan krijgt hij met andere woorden gelijk over de hele lijn. Het kan echter ook dat de jury ervoor kiest om op slechts enkele vragen een positief antwoord te geven.

Wat als Johnny wint?

Als Johnny Depp zijn slag thuishaalt, moet Amber hem een fikse schadevergoeding betalen. Hij klaagde haar aan voor 50 miljoen dollar. De jury mag bovendien ook beslissen hoeveel van dat bedrag hij verdient: het volledige, of minder. Als Amber wint, dan moet ze hem niets betalen. In dat geval komt haar tegenklacht in het spel. Zij klaagt Johnny op haar beurt aan voor laster, dit keer voor 100 miljoen dollar. Als ze wint, mag ze die zaak doorzetten, en zien we Depp en Heard binnenkort alwéér terug in de rechtbank. Dit keer om te beslissen of en hoeveel geld Johnny aan Amber moet betalen.

