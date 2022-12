Inbreekster die kerstcadeautjes probeerde te stelen van Robert De Niro op heterdaad betrapt

CelebritiesEen 30-jarige inbreekster die ingebroken heeft bij Robert De Niro (79) is opgepakt door de politie. Verschillende bronnen bevestigen het nieuws inmiddels aan ‘The Post’. De Niro zelf was thuis op het moment van de inbraak. Ook zijn dochter was aanwezig.

De vrouw in kwestie, genaamd Shanice Aviles, heeft maandag in de vroege uurtjes ingebroken in Robert De Niro’s huis in Manhattan. Politieagenten waren Aviles, die al meer dan 25 inbraken op haar naam heeft staan, dan al op het spoor. Agenten zouden opgemerkt hebben hoe de inbreekster eerder al probeerde om de deuren van een gebouw te forceren. Autoriteiten hebben vervolgens de achtervolging ingezet en vonden Aviles terug op de tweede verdieping van De Niro’s woning.

Kerstcadeautjes

“Ze was kerstcadeautjes aan het stelen”, aldus een agent. Daarnaast had de inbreekster haar zinnen gezet op de iPad van de acteur. De Niro zelf was thuis op het moment van de inbraak, maar dan wel op een andere verdieping. Ook zijn dochter was aanwezig. Zij was volgens politiebronnen in haar slaapkamer.

Shanice Aviles werd ter plaatse opgepakt, maar het is zeker niet de eerste keer dat de vrouw in aanraking komt met de politie. Aviles werd in totaal al meer dan 26 keer gearresteerd. De vrouw in kwestie begon met inbreken tijdens de coronapandemie. In het afgelopen jaar werd Aviles al zestien keer opgepakt wegens inbraak. Volgens een bron is de 30-jarige vrouw bovendien één van de vijf beste inbrekers uit de buurt.

