In tegenstelling tot de jury zijn deze celebs er wél al uit: proces tussen Johnny Depp en Amber Heard verdeelt Hollywood

CelebritiesHet proces tussen Johnny Depp (58) en Amber Heard (36) zit er na zes weken eindelijk op. Is de ‘Aquaman’-actrice schuldig aan smaad of moet Johnny Depp alsnog het onderspit delven? Een officieel verdict is er nog niet, maar dat kan sommige celebs duidelijk niets schelen. Heel wat beroemdheden steken hun mening niet langer onder stoelen of banken. Wie is team Depp en wie is team Heard? “Zijn leven, en dat van zijn familie, zal beter worden dan ooit tevoren.”