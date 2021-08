In ongenade gevallen Ryan Adams sméékt om nieuwe kans: “Nog enkele maanden en dan ben ik mijn huis kwijt”

CelebritiesHij was een van de bekendste Amerikaanse singer-songwriters, maar tegenwoordig is Ryan Adams (46) nog maar een schim van wie hij vroeger was. Dat heeft alles te maken met de beschuldigingen van verschillende vrouwen, onder wie zijn ex-vrouw Mandy Moore (37). Zij getuigden over manipulatie, seksuele intimidatie en controle over leven én werk. Geen wonder dat Ryan Adams nu smeekt om een tweede kans. “Het spijt me als ik wanhopig klink.”