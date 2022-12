“In één jaar tijd verloor ik mijn moeder, mijn huis en mijn baan”: dit is Jeremy Clarkson, de man die Meghan Markle beledigde

Celebrities Lana Del Rey promoot nieuwe album slechts met één billboard, en dat staat net in de stad van haar ex

Het is niet ongebruikelijk dat muzikanten billboards gebruiken om hun nieuwe muziek te promoten. Maar Lana Del Rey (37) koos ervoor om in de Verenigde Staten slechts één billboard te plaatsen. En dat net in de stad waar haar ex woont. Dat maakte ze zelf bekend via sociale media.

22 december