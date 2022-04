IN BEELD. Zo zag het sprookjeshuwelijk van Brooklyn Beckham en Nicola Peltz eruit

David en Victoria Beckham, de vader en moeder van de bruidegom, zagen er piekfijn uit. David Beckham droeg een zwart maatpak. Victoria koos op haar beurt voor een zilverkleurige jurk. Harper Seven, de 10-jarige dochter van het koppel, had een bijzondere rol tijdens de ceremonie. Zij was één van de bruidsmeisjes en zag er als het ware engelachtig uit in haar witte jurk. Zoals verwacht waren er tijdens de ceremonie heel wat celebs aanwezig. In totaal waren er zo’n 300 genodigden waaronder Eva Longoria, Mel C en Serena Williams. Daarnaast is ook de Britse kok Gordon Ramsay te zien op de vele foto’s. Spice Girl Mel B was dan wel aanwezig op de ceremonie, maar verder was er geen sprake van een Spice Girls-reünie. Geri Halliwell ofwel Ginger Spice was niet aanwezig. Vermoedelijk is de zangeres momenteel op zakenreis met haar echtgenoot Christian Horner. Naast Geri was ook Emma - Baby Spice - Bunton niet van de partij. Dat maakte ze zelf bekend via een foto op Instagram. “Deze twee prachtige zielen stappen vandaag in het huwelijksbootje. Het spijt mij dat ik er vandaag niet bij kon zijn.”