IN BEELD. Wat als deze beroemde koppels niet uit elkaar gingen? AI geeft ons een glimp van hoe het had kunnen zijn

Taylor Swift slikt per ongeluk insect in tijdens optreden: "Mmm, overheer­lijk!"

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift is met haar ‘Eras’-tournee aangekomen in Chicago. Maar daar krijgt ze op het podium plots te maken met een vervelende situatie. Een insect vliegt haar mond in, net wanneer ze aan een nieuw liedje wil beginnen. Al hoestend probeert ze haar optreden verder te zetten, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. “Oh nee ... Ik heb het ingeslikt! Zullen we afspreken dat niemand dit heeft gezien?”, probeert de zangeres nog het publiek te overtuigen.