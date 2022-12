IN BEELD. Van veredelde bikini’s tot enge trouwjurken: dit waren de opvallendste outfits op de British Fashion Awards 2022

CelebritiesMaandagavond werden in Londen de British Fashion Awards uitgedeeld. Een evenement dat elk jaar weer garant staat voor bijzondere outfits, en een rode loper vol supermodellen, stijliconen en modeontwerpers die absoluut een statement willen maken. Maar ook zij slaan de bal wel eens mis. We zetten de speciaalste looks van de avond op een rij.

Volledig scherm Erin O'Connor © Vianney Le Caer/Invision/AP

Een trouwjurk uit Wednesday Addams’ wildste dromen, daarin verscheen supermodel Erin O’Connor (44) op de rode loper van de British Fashion Awards in London. Of de bridezillalook ook effectief een schot in de roos is voor het model, valt te betwijfelen. Maar ze valt in ieder geval wel op.

Volledig scherm Winnie Harlow © Photo News

En in de categorie 'opvallen' kan ook het Canadese model Winnie Harlow (28) niet misstaan. Harlow, die het publieke gezicht is voor de gemeenschap van mensen met de huidaandoening vitiligo, verscheen maandag op de rode loper in een... In niet zo veel eigenlijk. Ze bedekte haar lichaam namelijk met een beperkt aantal lagen bruine stof.

Volledig scherm Rita Ora © Photo News

Ook de Britse singer-songwriter Rita Ora (32) liet maar weinig aan de verbeelding over maandagavond. De ster poseerde namelijk in haar ondergoed, met daarover een doorzichtige rode jurk. Maar Rita liet niet alleen de hoofden draaien door middel van haar blote outfit. Ook de bizarre spinnenwebvormige make-up rond haar ogen droeg bij tot enkele verbaasde blikken in haar richting.

Volledig scherm Elsa Hosk © Photo News

Als een neergedaalde discobol, maakte ook het Zweedse model Elsa Hosk (34) haar intrede tijdens de Awardshow. Al doen de leren riemen wel meer aan een sm-feestje denken dan aan een discofuif.

Volledig scherm Tilda Swinton © Photo News

Een wolk van een vrouw met een wolk van een jurk en een wolk van een kapsel. Actrice Tilda Swinton (62) staat erom bekend om heel wat kanten op te kunnen met haar korte, blonde lokken. Maar dit kapsel zou zelfs Danny Zuko uit ‘Grease’ jaloers maken.

Volledig scherm Montana Brown © Photo News

Montana Brown (27) had hoogstwaarschijnlijk haar uitnodiging niet goed gelezen. Ze dacht klaarblijkelijk dat ze te gast was als plumeau in de plaats van als beroemdheid.

Volledig scherm Prinses Julia © Photo News

De Engelse dj prinses Julia (62) wordt ook wel de ‘first lady of London’s fashion scene’ genoemd. En ook ditmaal doet ze die titel eer aan. Zo verscheen ze in een kleurrijke jurk die een samenraapsel lijkt van Balthazar Boma zijn lievelingskostuums.

Volledig scherm Paloma Faith © Photo News

Dat popster Paloma Faith (41) er niet graag doekjes om windt, blijkt uit haar outfit. Met haar gestreepte, doorzichtige jurk liet de zangeres namelijk niet veel aan de verbeelding over.

LEES OOK: