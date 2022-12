IN BEELD. Van onthullend tot extravagant: dit waren de outfits op de People’s Choice Awards

Zangeres Shania Twain (57) verscheen dinsdagavond op de rode loper in zeer gedurfde semitransparante jurk. Ze pronkte met haar strakke buikspieren, al sprong vooral de stevige portie luipaardprint in het oog. De op maat gemaakte jurk van Rodarte is een knipoog naar de iconische outfit uit haar videoclip ‘That Don’t Impress Me Much’, uit 1998. Misschien was die look beter in het verleden gebleven.