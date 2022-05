IN BEELD. Van iconische Marilyn Monroe-jurk tot latex catsuit: sterren schitteren op rode loper Met Gala

Celebrities Kindsterre­tje uit ‘Indiana Jones’ duikt weer op: “Ik bleef maar wachten tot de telefoon zou rinkelen”

Zijn toekomst zag er veelbelovend uit dankzij rollen in ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ en ‘The Goonies’, maar ruim twintig jaar geleden zegde Ke Huy Quan (50) het filmwereldje noodgedwongen vaarwel. Nu heeft hij een nieuwe filmrol te pakken, in de sciencefictionfilm ‘Everything Everywhere All at Once’. Hoe is het hem de afgelopen jaren vergaan? En waarom stopte hij zo plots met acteren? “Toen ik weer op de set stond, kreeg ik een paniekaanval.”

